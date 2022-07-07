Хирург-флеболог Авакян рассказал, на какие болезни могут указывать судороги

Хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян заявил, что частые судороги во время сна могут сообщать о развитии варикоза и плоскостопия, болезнях почек, эндокринной системы и об обезвоживании организма. Об этом написал Ura.ru.

Медик отметил, что судороги также могут быть следствием постоянного стресса.

«Регулярные спазмы часто являются симптомом довольно многих заболеваний, поэтому они должны настораживать. Судороги беспокоят при развивающейся варикозной болезни. Если проблемы с венозной системой привели к застою крови, мышцы начинают пытаться активировать ее движение за счет судорожных сокращений. Среди других признаков патологии — тяжесть, усталость и боль в ногах, отеки к концу дня. Регулярно беспокоящие спазмы нередко сигнализируют об эндокринных расстройствах, о заболеваниях почек. Судороги могут быть следствием постоянного стресса, приема некоторых лекарственных средств», — сказал Авакян.

Врач посоветовал не переживать о проблеме в том случае, если судороги появляются редко.

«Спазм может быть спровоцирован непривычной физической нагрузкой, с которой организм столкнулся днем. Бывает, что судорога возникает, когда человек сильно вытянул стопу во время сна и перенапряг икроножную мышцу. Стоит подчеркнуть, что речь идет именно о единичных случаях», — резюмировал хирург.