Хирург Елисеев посоветовал не сидеть в позе «нога на ногу» | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 13:56 Поделиться Telegram

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Viber Хирург Елисеев посоветовал не сидеть в позе «нога на ногу»

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Врач-хирург, заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина» Максим Елисеев сообщил, что длительное скрещивание ног может привести к проблемам со здоровьем не только у женщин, но и у мужчин, передала «Вечерняя Москва».

В случае, если расположить нога на ногу или скрестить ноги на небольшой промежуток времени, то можно достичь расслабления мышц и разгрузить голень и стопу. Длительное нахождение тела в такой позе для человека не совсем естественно.

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«В этот момент происходит неправильная работа мышц поясницы, таза, что приводит к деформации тазовых костей относительно друг друга, такая привычка приводит к формированию перекошенного таза, неправильной осанки», — сообщил хирург.

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Поза «нога на ногу» приводит к повышению артериального давления из-за увеличения притока крови к сердцу, резюмировал медик.

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