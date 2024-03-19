19 марта 2024, 13:07
Хирург Давтян призвал не бояться операции на сердце, потому что современная медицина использует инновационные методы
Многие люди бояться делать операцию на сердце, однако риски хирургического вмешательства обычно ниже, чем риски умереть от кровоизлияния. Об этом «ФедералПресс» рассказал доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Карапет Давтян.
Он объяснил, что современная медицина продвинулась достаточно далеко и использует инновационные методы. Поэтому риски хирургического вмешательства сократились в разы. При этом лечение препаратами осталось примерно на одном уровне. И постоянный прием антиоритмика несет серьезные угрозы.
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«Нужно понимать, что этот антиоритмик несет риски, в том числе жизнеугрожающие. Когда мы ставим на одну чашу весов риски антиоритмика, а на другую — риски операционные, мы понимаем, что преимущество остается за хирургическим вмешательством», — отметил Давтян.
Врачи
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