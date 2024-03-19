Здоровье 19 марта 2024, 13:07 Хирург Давтян призвал не бояться операции на сердце, потому что современная медицина использует инновационные методы

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Многие люди бояться делать операцию на сердце, однако риски хирургического вмешательства обычно ниже, чем риски умереть от кровоизлияния. Об этом «ФедералПресс» рассказал доктор медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург Карапет Давтян.

Он объяснил, что современная медицина продвинулась достаточно далеко и использует инновационные методы. Поэтому риски хирургического вмешательства сократились в разы. При этом лечение препаратами осталось примерно на одном уровне. И постоянный прием антиоритмика несет серьезные угрозы.

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«Нужно понимать, что этот антиоритмик несет риски, в том числе жизнеугрожающие. Когда мы ставим на одну чашу весов риски антиоритмика, а на другую — риски операционные, мы понимаем, что преимущество остается за хирургическим вмешательством», — отметил Давтян.

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