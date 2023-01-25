Здоровье 25 января 2023, 13:05 Хирург Чертюк объяснил, какую опасность представляют грыжи у детей Хирург Чертюк: в детском возрасте грыжа — это, как правило, врожденное заболевание

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Детский хирург, уролог-андролог, заместитель главного врача по хирургии в «СМ-Клиника» Виталий Чертюк в разговоре с изданием «Дни.ру» рассказал, какую опасность представляют грыжи у маленьких детей.

По словам медика, грыжа — это патологическое выпячивание, возникающее по причине того, что органы выходят из брюшной полости через не заросшие полости. Если эту проблему не лечить, то она может стать крайне опасной в будущем.

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У детей различают три вида грыж: пупочную, паховую и белой линии живота.

«Обычно пупочную грыжу диагностируют на первом месяце жизни младенца. <…> В этом случае используются массажи, бандаж и специальные методы заклеивания пупочной области», — сказал врач.

При паховой грыже эффективно только оперативное лечение. Чаще всего операция проводится малотравматическим лапароскопическим доступом.

Главная опасность грыжи белой линии живота заключается в защемлении содержимого грыжевого мешка. Если пациенту вовремя не оказать помощь, то у него может случится некроз ущемленного органа, резюмировал медик.