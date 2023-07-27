Здоровье 27 июля 2023, 15:15 Хирург Бохян рассказал, что можно пропустить гангрену на ранних стадиях

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Гангрена — это тяжелое заболевание, при котором происходит отмирание тканей, но на начальных стадиях ее можно пропустить. Об этом РИАМО рассказал врач-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Тигран Бохян.

Об объяснил, что гангрена проявляется сначала изменением цвета кожи. Причем она может как почернеть, так и побледнеть. Также из пораженного участка выделяется гной. Потом область с отмирающей тканью значительно уменьшается в размерах. Наконец, в месте гангрены пропадает пульс.

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Хирург подчеркнул, что заболевание может протекать скрыто, поэтому крайне важно регулярно делать обследование.

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