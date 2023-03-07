Здоровье 07 марта 2023, 13:11 Хирург Блинова рассказала о последствиях ринопластики Хирург Блинова: одним из побочных эффектов вмешательства является отек

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Челюстно-лицевой хирург Виктория Блинова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, что одним из побочных эффектов ринопластики (операции по изменению формы носа) является увеличивающийся через три-четыре дня отек.

«При установке специальных дышащих сплинтов пациент дышит, отмечается легкая заложенность, проходящая через 10 дней после удаления гипса и сплинтов», — сообщила медик.

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В случае риносептопластики можно изменить не только форму носа, но и исправить нарушенное дыхание. Уже через две недели после операции синяки и отеки спадут, и пациент может возвращаться к привычному образу жизни, резюмировала Блинова.

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