Здоровье 04 августа 2023, 20:28 Хирург Безрукавый заявил, что неправильное питание вызывает варикоз

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Варикоз является опасной болезнью, с которой сталкиваются люди обоих полов. Врач-хирург Алексей Безрукавый рассказал, что может спровоцировать заболевание. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист пояснил, что женщины страдают от варикоза в два раза чаще. Причина заключается в влиянии гормонов, которые ослабляют стенки вен.

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Кроме того, серьезно сказывается и образ жизни, который ведет человек, написал сайт kp.ru.

«Сидячая работа или длительное стояние на ногах может способствовать развитию варикоза. Также развитию болезни способствуют лишний вес и неправильное питание», — рассказала Безрукавый.