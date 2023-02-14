Здоровье 14 февраля 2023, 14:01 Хирург Бекхан Хациев рассказал, почему мужское ожирение опаснее женского

Читать 360tv в

Ожирение стало настоящей проблемой современного общества, причем ему подвержены оба пола, но для мужчин риски выше. Об этом Lenta.ru рассказал бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев.

По его словам, мужчины больше склонны к образованию висцерального жира. Он откладывается в области груди и живота, обволакивая внутренние органы.

Реклама

«Висцеральный жир обволакивает внутренние органы и наблюдается в большом количестве при ожирении. От него крайне сложно избавиться, так как при похудении сначала уходит именно подкожный жир, а жировая прослойка на внутренних органах остается. Именно она мешает, например, корректной работе сердца, затрудняя сердцебиение за счет ограничения подвижности сердечной мышцы», — рассказал врач.

Реклама

Больше всего в этом случае страдает сердце. Также возможно и возникновение метаболических нарушений, в частности, снижение тестостерона. Что, в свою очередь, пагубно влияет на либидо и репродуктивную функцию.

Также, как заметил Бекхан Хациев, мужчины склонны меньше женщин заботиться о своем здоровье. Они не любят обращаться к врачам и нередко запускают свои заболевания.