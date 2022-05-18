Хирург Бараш объяснил, какая болезнь может привести к полной потере зрения

Врач-хирург Александр Бараш рассказал о редчайшей болезни — инсульте глаза, которая может привести к полной слепоте. Об этом он сообщил изданию Today.

По словам медика, инсульт глаза обычно проявляется безболезненной потерей зрения в одном глазу, а не в обоих одновременно. Таким образом часть зрения может блокироваться, сообщила «Свободная пресса».

«Причины недуга могут быть разные: высокое давление, диабет, повышенный уровень холестерина. В любом случае данное заболевание нужно оперативно лечить. Для начала специалисты убеждаются, что болезнь не повредила мозг, а затем назначают терапию», — отметил Бараш.