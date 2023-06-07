Здоровье 07 июня 2023, 17:22 Хирург Балдин рассказал, что посиневшие участки кожи говорят о густой крови

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Загустение крови очень опасно, потому что может провоцировать тромбозы. Об этом «Народным новостям» рассказал сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Балдин.

Он объяснил, что нарушение кровообращения может вызывать также ишемию инфаркты. Основными симптомами густой крови называют онемение и покалывание в конечностях, а также посиневшие участки кожи. Если человек страдает от обмороков и нарушения координации, это тоже должно насторожить. При появлении симптомов нужно обязательно обратиться к врачу.

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