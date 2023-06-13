Здоровье 13 июня 2023, 13:47 Хирург Авакян сообщил, что проводить на ногах по 6-8 часов в день вредно для здоровья

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Врач-хирург Армен Авакян в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему работа стоя по несколько часов в день вредит здоровью. По словам медика, чаще всего от такой работы страдают хирурги, учителя, продавцы.

Работая стоя, как отметил врач, тело человека испытывает статическую нагрузку. Особенно опасно проводить на ногах по шесть-восемь часов в каждый день.

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«Если столько времени проводить на ногах на протяжении многих лет, то развивается плоскостопие, как следствие, могут начаться воспалительные процессы в стопе, по утрам человек может чувствовать острую боль в пятках», — объяснил Авакян.

У человека сильно перегружается венозная система, а также страдает позвоночник. Врач порекомендовал людям, работающим стоя, использовать удобную обувь с ортопедическими стельками и носить компрессионные гольфы или чулки, чтобы избежать отека ног.