Хирург Авакян рассказал, кому нельзя спать в теплых носках

Зимой многие любят спать в теплых носках, однако делать это можно не всем. Противопоказания касаются, например, тех, у кого есть проблемы с кровообращением, рассказал в эфире радио Sputnik хирург-флеболог Армен Авакян.

«Есть определенный контингент людей, у которых постоянно холодные ноги. Такое бывает у взрослых с атеросклерозом артерий нижних конечностей. При этом заболевании кровь не попадает к ногам. Людям с таким заболеванием категорически запрещается спать в теплых носках в попытках согреть ночью ноги. У них нарушено кровоснабжение, из-за чего защитные свойства кожи ног снижаются, в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции. Спать в носках таким людям точно нельзя», — предупредил врач.

Кроме того, не рекомендуется спать в носках страдающим сахарным диабетом. При этом заболевании тоже часто страдают сосуды.

«При таком заболевании защитные свойства кожи ног тоже снижаются, и кровообращение в нижних конечностях практически отсутствует, по сравнению со здоровым человеком. Ношение носков ночью для таких людей может опять-таки привести к незаживающим инфекциям. В самом худшем случае дело может дойти до гнойно-некротических заболеваний и некроза», — пояснил Авакян.