Здоровье 02 февраля 2024, 11:50 Хирург Авакян рассказал, что курение является основной причиной развития атеросклероза

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Врач-хирург одной из московских больниц и салона ОРТЕКА Армен Авакян в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, чем опасно курение для системы кровоснабжения человека и почему оно может привести к гангрене.

По словам медика, у курильщика начинает постепенно расти уровень холестерина в крови, что приводит к сужению артерий и проблемам с кровоснабжением нижних конечностей. Сперва пациент чувствует боль при ходьбе, а затем у него развивается прогрессирующий атеросклероз, который может привести к гангрене.

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«Когда ко мне приходят пациенты с атеросклерозом артерий уже на стадии гангрены, уже на стадии, когда надо ампутировать ногу, мы собираем анамнез. <…> Как итог курение повышает риск ампутации ног», — добавил Авакян.