Здоровье 13 февраля 2023, 14:34 Хирург Армен Авакян рассказал о неочевидном признаке варикоза

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Судороги по ночам могут свидетельствовать о развивающемся варикозе. Об этом «Газете.ru» рассказал хирург-флеболог сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян.

По его словам, люди часто игнорируют ранние признаки варикоза. А следует обратиться к врачу и проверить состояние здоровья.

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«Тяжесть, усталость в ногах, небольшие отеки, а также ночные судороги в ногах — симптомы, по которым заболевание распознают на ранней стадии», — сказал Армен Авакян.

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Врач также напомнил, что в группе риска люди с лишним весом, те, у кого сидячая и стоячая работа, а также спортсмены, злоупотребляющие силовыми тренировками. Также способствует развитию заболевания неправильное питание и нездоровый образ жизни.