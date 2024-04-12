Здоровье 12 апреля 2024, 14:27 Хирург Аль-Юсеф: результаты эндоскопической подтяжки лица держатся от 10 до 15 лет

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Эффект от эндоскопической подтяжки средней зоны лица и лба сохраняется от 10 до 15 лет. Нередко бывает, что результаты операции остаются и на всю жизнь, рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, при такой манипуляции вся прослойка кожи и мышц перемещается выше, меняется форма бровей. Также существует классическая подтяжка, ее результаты сохраняются от семи до 12 лет.

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Врач отметил, что к подобным операциям можно прибегнуть при появлении первых признаков птоза, в 30–35 лет.