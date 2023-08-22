Здоровье 22 августа 2023, 15:17 Хирург Аль-Юсеф назвал пульсацию в животе признаком аневризмы брюшного отдела аорты

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Усиленная пульсация в области живота может указывать на развитие аневризмы брюшного отдела аорты. Об этом сообщил врач-хирург Надим Аль-Юсеф в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, при этом заболевании в стенке сосудов появляется трещина, которая заполняется холестерином и кальцием. Из-за попадания крови артерию начинает раздувать, в какой-то момент она может лопнуть.

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Врач отметил, что своевременно выявить аневризму можно благодаря проведению ультразвукового исследования.