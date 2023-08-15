Здоровье 15 августа 2023, 13:36 Хирург Акулова: частое появление синяков вызывает дефицит аскорбиновой кислоты и рутина

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Физиологический факторы оказывают непосредственное влияние на появление синяков. А дефицит аскорбиновой кислоты и рутина могут вызвать повышенную ломкость сосудов, рассказала изданию «Газета.Ru» сосудистый хирург Анастасия Акулова.

По словам доктора, которые приводит сайт kp.ru, основными причинами такого состояния могут стать несбалансированное питание, сахарный диабет, беременность, а также аутоиммунные заболевания.

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Дерматолог Пасихат Магомедова порекомендовала во избежание повышенной ломкости сосудов чаще употреблять персики, так как в них содержатся витамины, улучшающие тонус кожи — С, А и Е.