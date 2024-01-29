Здоровье 29 января 2024, 13:00 Химик Жегалова назвала тугие прически причиной выпадения волос

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Тракционная алопеция вызывается натяжением волос в результате частых тугих причесок и процедур по наращиванию. Об этом сообщила кандидат химических наук Наталия Жегалова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, предотвратить выпадение волос можно, отказавшись от тугих хвостов и косичек в пользу более свободной и менее травматичной для волос прически. Также следует всегда распускать волосы перед сном.

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Кроме того, причиной выпадения могут стать хронический стресс, гормональный дисбаланс, частые окрашивания и недостаточный уход за кожей головы, отметила Жегалова.