Здоровье 31 июля 2023, 18:32 Химик Васильев призвал россиян с осторожностью использовать в наливках и настойках вишню и миндаль

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Делая в домашних условиях наливки и настойки, необходимо с осторожностью использовать вишню, миндаль и косточки абрикоса. Содержащийся в них амигдалин выделяет в организме сильный яд. Об этом Life сообщил доктор химических наук Николай Васильев.

Специалист объяснил, что, если вымывать амигдалин из косточек спиртным напитком, то его концентрация становится опасной для жизни и здоровья.

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Васильев также обратил внимание россиян на места, в которых они приобретают спирт. Через незнакомые источники можно купить метиловый. При этом эксперт предупредил, что этикетка «медицинский» не является гарантией качества для пищевого применения.