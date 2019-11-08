Химик-технолог сравнил влияние на организм пальмового масло и маргарина

Непереработанное пальмовое масло в промышленности используется очень редко, рассказал эксперт. Из этого вещества производители делают специализированные жиры для разных отраслей пищевой промышленности: для глазури — одни, для выпечки — другие.

Нынешний маргарин в основном производят из того же пальмового масла, отметил химик-технолог. И этот продукт сильно отличается от своего предшественника, который делали из подсолнечного масла 10-20 лет назад. Он содержал большое количество трансжиров — до 50-60%, что серьезно сказывалось на сердечно-сосудистой системе и увеличении смертности.

«Грязное» пальмовое масло в России может попасть под запрет Подробнее

Сейчас из пальмового масла производят большинство заменителей молочного жира, в том числе маргарин.

«Грубо говоря, на прилавках все — либо с пальмой, либо с настоящим молочным жиром. Трансжиров в производимых из пальмового масла продуктах практически нет. Вреда от трансжиров нет», — рассказал Белков.

Единственный вред от пальмового масла — жир. Оно несет вред, как и любой жирный продукт. Жир — это калории, а значит, повышается масса тела. То же самое можно говорить и про сливочное масло. Химик-технолог подытожил: вред от пальмы — это вред от жира.