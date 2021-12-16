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    16 декабря 2021, 16:16

    Химик предупредил о риске развития рака из-за бенгальских огней

    Химик Мустафин предупредил о риске развития рака из-за бенгальских огней

    Михаил Закурдаев

    Вещества, входящие в состав бенгальских огней, могут привести к раку, навредить пищеварению и даже спровоцировать депрессию, заявил доктор химических наук Дмитрий Мустафин. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он напомнил, что пиротехника все же производная от технологий ведения войны.

    Химик предупредил о риске развития рака из-за бенгальских огней

    «Продукты неполного сгорания от бенгальских огней (всегда они образуются) будут сыпаться на продукты питания, на торт, на стол. Ничего хорошего нет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм. Очень многие металлы медленно выводятся из организма. В частности, алюминий способен накапливаться и приводит к нервным срывам, взывает дерматиты и просто раздражение пищевода, раздражение кишечника тоже», — отметил Мустафин.

    Так что, по его словам, в закрытых помещениях и над праздничным столом лучше бенгальские огни не использовать. Впрочем, «на воздухе» все это вредит природе.

    По словам ученого, в США после праздника Дня независимости в воздухе возникает 50 тысяч тонн углекислого газа Столько же «выдают» лесные пожары на площади 1000 гектаров.

    Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин посоветовал не использовать пиротехнические вещества рядом с животными.