Химик предупредил о риске развития рака из-за бенгальских огней

Вещества, входящие в состав бенгальских огней, могут привести к раку, навредить пищеварению и даже спровоцировать депрессию, заявил доктор химических наук Дмитрий Мустафин. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он напомнил, что пиротехника все же производная от технологий ведения войны.

«Продукты неполного сгорания от бенгальских огней (всегда они образуются) будут сыпаться на продукты питания, на торт, на стол. Ничего хорошего нет, если вы эти частички твердые будете принимать в организм. Очень многие металлы медленно выводятся из организма. В частности, алюминий способен накапливаться и приводит к нервным срывам, взывает дерматиты и просто раздражение пищевода, раздражение кишечника тоже», — отметил Мустафин.

Так что, по его словам, в закрытых помещениях и над праздничным столом лучше бенгальские огни не использовать. Впрочем, «на воздухе» все это вредит природе.

По словам ученого, в США после праздника Дня независимости в воздухе возникает 50 тысяч тонн углекислого газа Столько же «выдают» лесные пожары на площади 1000 гектаров.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин посоветовал не использовать пиротехнические вещества рядом с животными.