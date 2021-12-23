Химик оценил эффективность обработки журналистов ионами серебра перед встречей с Путиным

Приехавших на пресс-конференцию президента России Владимира Путина перед проходом в зал московского Манежа обработали из уникального аппарата небольшими частицами серебра. Как рассказала «360» главный редактор журнала «Химия и жизнь» Любовь Стрельникова, этот металл обладает антибактериальным эффектом.

Специалист напомнила, что с древности для обеззараживания воды туда могли положить серебряный крест, который очищал жидкость от вредных организмов.

«Наночастицы серебра обладают антибактерицидным эффектом. Его даже добавляют в краски, которыми красят стены в больницах, где лежат больные туберкулезом. <…> Наука подтверждает, что серебро обладает бактерицидными свойствами», — отметила эксперт.

Любовь Стрельникова подчеркнула, что эффективно против бактерий только чистое серебро, но такой раствор в свободном доступе не достать.

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин отметил, что производители рамок с распылителями просто включают в состав дезинфектора ионы серебра, но в самом растворе они не играют никакой роли.

«Частицы серебра действительно присутствуют, но эффекта на вирусы они никакого не оказывают. Основной бактерицидный эффект достигается за счет аммониевых соединений, которые лежат в основе дезинфектантов. А ионы серебра могут указывать, чтобы оправдать цену», — отметил специалист.

Николай Дубинин пояснил, что то же самое касается масок. Их просто пропитывают стойкими дезинфицирующими растворами, которые содержат ионы серебра. Но полагаться на эффективность мелких частиц все же не стоит.

Он посоветовал обратить внимание на подготовленный Роспотребнадзором список веществ, которыми лучше всего обрабатывать поверхности при коронавирусе. Они точно подтвердили свою эффективность.

Об обработке журналистов небольшими частичками серебра перед пресс-конференцией Владимира Путина рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова. Она пояснила, что процедура полностью безопасна, но необходима в условиях пандемии.