Здоровье 16 апреля 2024, 14:38 Химик Дроганова посоветовала не хранить чипсы открытыми долгое время

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Закрытая пачка чипсов может храниться в необходимых условиях долгое время, а вот каких-то правил, регламентирующих срок хранения открытой упаковки, нет. Но в этом виде их долго лучше не держать, рассказала Life старший преподаватель Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

Химик пояснила, что масло, которым пропитываются слайсы картофеля при жарке, при неправильном хранении способно прогоркнуть. Такой продукт употреблять ни в коем случае нельзя, поскольку есть вероятность заработать отравление.

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Открытую пачку чипсов можно переложить в герметичный контейнер и держать в прохладном месте до одной недели, добавила Дроганова.