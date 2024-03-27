Здоровье 27 марта 2024, 17:11 Химик Дорохов: если запивать таблетки чаем и молоком, они могут не подействовать

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Таблетки — самая популярная лекарственная форма, но если запивать их неправильной жидкостью, препараты могут не сработать. Об этом Life рассказал доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов.

Он объяснил, что нельзя запивать таблетки чаем и кофе из-за содержащихся в них танинов. Эти вещества препятствуют всасыванию препарата в кровь.

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«Многие действующие вещества, соединяясь с танинами, образуют нерастворимые соединения и не всасываются в кровь. То есть лекарство просто выйдет из организма, не принеся никакой пользы», — объяснил химик.

Он добавил, что также не стоит запивать молоком антибиотики, нестероидные противовоспалительные препараты, омепразол, препараты для щитовидной железы. Также под запретом — травяные чаи, газированные напитки и соки. Лучшая жидкость для таблеток — вода комнатной температуры.

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