Здоровье 19 мая 2023, 17:34 «Химеры ушли»: москвичи перестали бояться походов к психологам Депздрав: москвичи стали чаще обращаться к психологам за помощью гт

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Жители столицы стали чаще обращать внимание на свое ментальное здоровье и теперь охотнее обращаются к психологам за помощью. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста-психиатра департамента здравоохранения города Георгия Костюка.

«Москвичи в последнее время действительно стали чаще обращаться за психологической помощью, но это не значит, что они стали чаще болеть. Раньше они стеснялись или боялись таких специалистов, но сейчас эти страхи и химеры практически ушли», — подчеркнул специалист во время пресс-конференции на фестивале «PSYFEST 2023: весеннее обострение».

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Костюк объяснил, что такая тенденция обусловлена высоким уровнем стресса в мегаполисах уровня Москвы.

Ранее в Минздраве сообщили, что теперь терапевты, кардиологи, врачи общей практики и другие специалисты смогут диагностировать у пациентов различные психические расстройства. Для них разработали программу переподготовки специалистов, которая из трех учебных модулей — «Основы общей психопатологии», «Диагностика психических расстройств», «Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ».