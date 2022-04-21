Health: зеленый чай защищает от многих болезней

Зеленый чай содержит множество полезных веществ, поэтому способен защитить организм от различных заболеваний. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на Health.

По данным издания, в зеленом чае много антиоксидантов, которые являются профилактикой болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, этот напиток содержит аминокислоту теанин, которая помогает снять стресс и расслабляет нервную систему. При этом она убирает тревожность, которую вызывает кофеин. Теанина в зеленом чае больше, чем в других видах чая.