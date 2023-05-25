Здоровье 25 мая 2023, 18:49 Health: американские стоматологи заявили, что липкие жевательные конфеты наиболее опасны для зубов

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Липкие жевательные конфеты приносят зубам наибольший вред. Об этом сообщил журнал Health со ссылкой на заявления американских стоматологов.

В эту же категорию специалисты поместили ириски и мармелад.

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«Эти сладости человек долго держит во рту, поэтому разрушительный эффект возрастает. Особая опасность ирисок заключается в том, что ирис он способствует смещению зубных протезов, выпадению пломб», — процитировал Runews медиков.

Стоматологи также порекомендовали сократить употребление карамели и кислых конфет. В состав этих сладостей входит кислота, которая оказывает агрессивное воздействие на эмаль.