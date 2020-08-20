Харрис озвучила причину высокой смертности от коронавируса «цветных» жителей США
Камала Харрис, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии, назвала причину высокой смертности от коронавируса «цветного» населения страны. Об этом сообщил ТАСС.
Она считает, что расизм стал причиной большинства смертей.
«Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах», — приводит слова Харрис «Газета.ru».
Кандидат в вице-президенты США полагает, что это не совпадение, а именно структурный расизм погубил тысячи людей.
Она также подчеркнула, что в гибели людей также виноват президент США Дональд Трамп, у которого был ряд неудачных действий в борьбе с COVID-19.