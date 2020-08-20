Харрис озвучила причину высокой смертности от коронавируса «цветных» жителей США

Она считает, что расизм стал причиной большинства смертей.

«Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах», — приводит слова Харрис «Газета.ru».

Кандидат в вице-президенты США полагает, что это не совпадение, а именно структурный расизм погубил тысячи людей.

Она также подчеркнула, что в гибели людей также виноват президент США Дональд Трамп, у которого был ряд неудачных действий в борьбе с COVID-19.