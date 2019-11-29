  • Губы дьявола. Девушки сделали себе волнистые губы

    29 ноября 2019, 19:34

    Алена Макаренко

    В бьюти-индустрии новый тренд — «губы-патиссоны». Они выглядят так, будто девушку покусали пчелы. Характерная черта — необычная волнистая форма. Фотографии можно посмотреть в Instagram, сообщил «Царьград».

    Такие губы будут в моде в следующем сезоне, уверены косметологи.

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    Губы с ажурным контуром придумал Емельян Брауде. Изобретатель — не медик и не косметолог, а представитель сферы архитектуры и строительства. Его идею уже окрестили «губами дьявола» и «губами-зонтиками».

    Косметолог из Волгограда Евгения Гуранда не сомневается, что вскоре девушки будут записываться в салоны именно ради такой процедуры. Она уже учится новой методике и приглашает моделей.

    Однако многие специалисты раскритиковали новинку в бьюти-индустрии. Они посчитали «губы-патиссоны» диагнозом. Айсулу Токаева не понимает, что происходит в голове девушки, согласившейся на процедуру. По ее мнению, здесь уже речь идет о психиатрии.