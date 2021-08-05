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    05 августа 2021, 21:40

    Губернатор Шумков рассказал, в каком случае можно не носить маски

    Арина Бобкова

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что на улицах жители региона могут не носить маски. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на instagram-аккаунт политика.

    «Пользуясь правами руководителя оперштаба разрешаю вам, а заодно и себе носить ее [маску] в закрытых помещениях и на транспорте (как это и предусмотрено правилами). На улице можно не носить, если вы конечно не кусаетесь», — написал Шумков в комментариях к посту.

    Ранее производители масок заявили о нарушениях у конкурентов. По их мнению, из-за лазейки в законе производители продают врачам некачественные маски и респираторы.