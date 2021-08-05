Губернатор Шумков рассказал, в каком случае можно не носить маски

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что на улицах жители региона могут не носить маски. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на instagram-аккаунт политика.

«Пользуясь правами руководителя оперштаба разрешаю вам, а заодно и себе носить ее [маску] в закрытых помещениях и на транспорте (как это и предусмотрено правилами). На улице можно не носить, если вы конечно не кусаетесь», — написал Шумков в комментариях к посту.

Ранее производители масок заявили о нарушениях у конкурентов. По их мнению, из-за лазейки в законе производители продают врачам некачественные маски и респираторы.