Губернатор Петербурга рассказал о темпах вакцинации в городе

Петербургские врачи прививают от коронавируса почти по 20 тысяч человек в сутки. В ближайшее время в городе будет насчитываться уже миллион вакцинированных жителей. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Две недели назад я говорил, что нам необходимо выйти на показатель в 20 тысяч прививок в сутки. Сегодня наши результаты практически соответствуют заявленной цели», — процитировало главу города РИА «Новости».

Губернатор подчеркнул, что добиться таких показателей удалось благодаря сознательности местных жителей и обширной сети прививочных пунктов. Всего в Петербурге работают 134 стационарных пункта и 27 мобильных.

«Еще раз спасибо всем, кто услышал наш призыв, обезопасил от новой инфекции себя и своих близких. В ближайшее время мы выйдем на рубеж в один миллион привитых петербуржцев», — сказал Беглов.

Он добавил, что в городе открыли еще 17 стационарных пунктов вакцинации, чтобы все желающие смогли привиться. Несколько новых мобильных пунктов заработают до 10 июля. Глава города призвал не затягивать с вакцинацией от коронавируса тех, кто еще не сделал прививку.