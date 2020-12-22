Губернатор Петербурга объяснил распространение коронавируса сырым климатом

Сырой климат Петербурга сказывается на росте числа заболевших COVID-19 и пневмонией. При этом город не лидирует по коэффициенту распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

«Коэффициент [распространения COVID-19] у нас большой, но мы не являемся лидерами. Против нас играет и сырой климат Петербурга, не зря его ругали во все времена. Он располагает к развитию легочных заболеваний, у нас же еще и пневмония», — сообщил Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в ноябре–декабре в городе традиционно начинается период простудных заболеваний и ОРВИ. По словам губернатора, до Нового года в Петербурге появится порядка двух тысяч специализированных коек для больных ковидом. В целом в стационарах свободны около 3,5-4% коек. Беглов подчеркнул, что такого количества городу хватит до праздника.

Согласно данным на 21 декабря, в Петербурге зафиксировали 204 565 случаев заражения коронавирусом. Вылечились и выписались из больниц 119 002 пациента. Скончались после инфицирования 6917 человек. По всей России выявлено 2 877 727 случаев заболевания.