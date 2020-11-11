Губернатор Камчатского края заболел COVID-19

Положительный тест на коронавирус получил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Теперь он будет придерживаться режима самоизоляции, а работать продолжит удаленно.

«К сожалению, должен вас проинформировать, что сегодня у меня подтвердился положительный тест на коронавирусную инфекцию. Я перехожу на режим самоизоляции. Самочувствие в целом нормальное. Будут продолжать работать в режиме видео-конференц-связи», — рассказал Солодов в Instagram.

Он пожелал всем россиянам здоровья и призвал беречь себя и своих близких.

Владимиру Солодову 38 лет. Пост главы Камчатского края он занял в сентябре 2020 года. До этого был временно исполняющим обязанности губернатора и председателем правительства Республики Саха (Якутия).

Всего за время распространения коронавируса в Камчатском крае выявили 6360 случаев инфицирования. Вылечить от COVID-19 медикам удалось 4052 человека. Скончались после заражения 70 пациентов. По всей России насчитывается 1 817 109 случаев COVID-19. Врачи поставили на ноги 1 350 741 пациента. К летальному исходу привел 31 161 случай заражения.