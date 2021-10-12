Вероника Скворцова стала главой группы консультантов ВОЗ

Консультативную группу экспертов Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними возглавит Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возглавляемая Скворцовой группа станет консультативным органом при Секретариате Всемирной организации здравоохранения. Всего в состав нового объединения войдут 25 представителя государственных органов, научных и политических кругов из разных стран.

Заседания группы будут проходит в онлайн-формате два раза в год, где будут обсуждаться вопросы профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями.

Независимая комиссия по неинфекционным заболеваниям проработала под эгидой ВОЗ с 2017 по 2020 годы. Скворцова входила в это объединение в качестве сопредседателя. В этом году Всемирная организация здравоохранения начала формирование Стратегической и консультативной группы для профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями. Возглавить новый консультативный орган предложили главе ФМБА Веронике Скворцовой.