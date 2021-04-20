Грудной ребенок может получить иммунитет от ковида с молоком привитой матери

Новорожденный ребенок с молоком привитой от коронавируса матери приобретет иммунитет к инфекции через шесть-восемь месяцев. Потом у него начнет формироваться собственная полноценная иммунная система.

Такое мнению высказал в программе Первого канала «Док-ток» директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если мать будет провакцинирована, беременная женщина, она эти антитела грудничку передаст, и он в течение шести, семи, восьми месяцев, пока у него не начнет формироваться собственная полноценная иммунная система, будет защищен молоком матери», — цитирует его ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что вопрос вакцинации беременных, по его мнению, стоит также остро, как и вопрос детской вакцинации.

По данным директора Центра имени Гамалеи, во всем мире вакциной от коронавируса «Спутник V» привились 10-11 миллионов человек. Гинцбург считает, что препарата защищает от всех известных мутаций вируса, получивших эпидемиологический потенциал.