«Вектор» скорректирует под сезон единую вакцину от гриппа и COVID-19

Единая вакцина от гриппа и коронавируса новосибирского научного центра «Вектор» будет отличаться от «ЭпиВакКороны» тем, что в ее основе окажется вирус гриппа А и В. Новый препарат также будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и ковида каждый сезон. Это станет возможно благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики.

Об сообщила газета «Известия» со ссылкой на «Вектор». Там отметили, что вакцина проходит лабораторные испытания.

О разработке объединенной вакцины против гриппа и COVID-19 новосибирский научный центр объявил еще в октябре 2020 года.

Между тем в ВОЗ изданию сообщили, что экспертная группа организации изучает одновременное введение вакцин от гриппа и коронавируса, а также призывает всех разработчиков препаратов проанализировать этот вопрос.

Вакцинация только от одного из вирусов никак не снижает тяжесть течения другого заболевания, предупредили эксперты, поскольку речь идет о выработке разных антител.

Перед каждым эпидсезоном врачи советуют делать прививку от гриппа, ведь его последствия серьезны — вплоть до смертельного исхода. В период, когда в мире идет эпидемия коронавируса, важно создать комбинированную вакцину от двух инфекций, рассказал «360» эпидемиолог Эдуард Шунков.