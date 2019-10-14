Грипп пришел в Россию раньше срока

Спрос на противовирусные лекарства резко увеличился в России с начала сентября. Это говорит о том, что грипп и ОРВИ пришли на две недели раньше.

Как сообщили «Известия» со ссылкой на врача-эпидемиолога Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимура Пестерева, данные аптек по продажам противовирусных препаратов наиболее точно определяют начало сезона простуд и гриппа.

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«По сравнению с прошлым годом он (сезон гриппа — прим. ред.) начался на две недели раньше. Но повода для паники нет», — приводит издание слова собеседника.

По данным DSM Group, которые приводят «Известия», с 26 августа по 1 сентября спрос на средства от вирусов вырос на 44% относительно предыдущих семи дней, от простуды — на 38%.

Также россияне стали покупать на 21% больше иммуномодуляторов. Рост продаж препаратов для лечения горла и капель от насморка увеличился на 20%.

В 2018-м и 2017 году сезон гриппа начинался в середине сентября.

В Минздраве изданию рассказали, что в 2019 году закуплено свыше 60 миллионов доз вакцин от гриппа — около 19 миллионов для детей и более 41 миллиона для взрослых.