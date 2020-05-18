Грецкие орехи оказались самым полезным для сердца перекусом

Грецкие орехи богаты полезными для всего организма вещества. В Гарварде считают, что они не только благотворно влияют на сердечно-сосудистую деятельность, но и оказывают противовоспалительный эффект.

Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре указала в беседе с газетой La Vanguardia на уникальный питательный профиль грецких орехов.

«Состав грецких орехов несколько отличается от других орехов. В них содержится много альфа-линоленовой кислоты. Это омега-3 жирная кислота, подобно тому, что содержится в рыбе», — заметила врач.

Специалист напомнила, что грецкие орехи богаты и другими витаминами, содержат антиоксиданты и минералы. Как показывают многие исследования, их употребление в том числе может предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря орехам улучшаются показатели холестерина и достигается противовоспалительный эффект.

Во время пандемии коронавируса поддержать организм также помогут простокваша и чайный гриб. Эти продукты богаты витамином С и антиоксидантами.