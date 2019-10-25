Грецкие орехи могут наносить вред здоровью человека

Медик напомнил, что этот продукт — высококалорийный и очень жирный, поэтому влияет на увеличение веса. А значит, не стоит есть много орехов в день.

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Кроме того, некоторые люди могут столкнуться с аллергической реакцией. В таком случае организм воспринимает орехи как ядовитое вещество, поэтому у человека немеет язык, появляется сыпь. И тогда все полезные свойства теряют свою силу. Также становится опасным в первое время есть не только сами грецкие орехи, но и продукты со следами этого плода.

Помимо этого другие могут испытывать непереносимость продукта. У них в организме нет специального фермента для переваривания белка, который входит в состав грецких орехов. Распознать проблемы помогут следующие симптомы: тошнота, рвота, диарея. Они схожи с пищевым отравлением, отметила «Вечерняя Москва».