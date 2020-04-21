Греф предсказал России пик коронавируса в мае

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, когда в России пройдет пик распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с математической моделью, он придется на начало мая.

Об этом Греф рассказал в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. Его опубликовала «Лента.ру».

Мы сделали математическую модель, сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит у нас. По нашим оценкам, такой пик наступит в нашей стране примерно с 5 по 10 мая Герман Греф.

Президент и председатель правления Сбербанка подчеркнул, что до этого времени необходимо соблюдать все введенные ограничения. Особое внимание Греф уделил последствиям кризиса, которые вызвала пандемия. Он уверен — эпидемия заставит людей пересмотреть свои долгосрочные планы и значительно их подкорректировать.

По его мнению, люди должны понимать, что этот сценарий вполне вероятный, но не катастрофический. Греф сравнил происходящее с ситуацией из анекдота — если наводнение неизбежно, все оставшееся до него время надо потратить, чтобы научится жить под водой.

Греф считает, что вакцину обязательно создадут, однако подчеркнул, что не является экспертом в этой области. Президент Сбербанка призвал в этом вопросе опираться на мнения специалистов, которые хорошо в нем разбираются.

По данным на 21 апреля, в России заражены 52 763 человека. Из них 456 умерли, еще 3873 полностью выздоровели.