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    02 апреля 2021, 13:11

    Гречка увеличит продолжительность жизни — диетолог

    Алена Макаренко

    Гречка богата пищевыми волокнами и клетчаткой, которая задерживает обратное всасывание желчных кислот. О пользе продукта рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщил «Царьград».

    Гречка увеличит продолжительность жизни — диетолог

    Пищевые волокна задерживают обратное всасывание желчных кислот.

    «Казалось бы, ну и что. А то, что желчные кислоты синтезируются из холестерина и в результате организму приходится все время изыскивать новый холестерин, чтобы эти самые желчные кислоты делать. И возникает очень интересный обратный ток холестерина», — отметил Гинзбург.

    Таким образом, гречка и пищевые волокна нормализуют уровень холестерина. В итоге увеличивается продолжительность жизни.

    В гречке также содержится много белка — раза в полтора больше по сравнению с булгуром. В крупе еще есть кремний, который полезен для зубов и кожи, написала «Парламентская газета».

    Гречка — это вкусно, сытно и полезно, отметил диетолог.

    Перед приготовлением крупу нужно обязательно промыть в воде.