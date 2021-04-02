Гречка богата пищевыми волокнами и клетчаткой, которая задерживает обратное всасывание желчных кислот. О пользе продукта рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщил «Царьград».

Пищевые волокна задерживают обратное всасывание желчных кислот.

«Казалось бы, ну и что. А то, что желчные кислоты синтезируются из холестерина и в результате организму приходится все время изыскивать новый холестерин, чтобы эти самые желчные кислоты делать. И возникает очень интересный обратный ток холестерина», — отметил Гинзбург.

Таким образом, гречка и пищевые волокна нормализуют уровень холестерина. В итоге увеличивается продолжительность жизни.

В гречке также содержится много белка — раза в полтора больше по сравнению с булгуром. В крупе еще есть кремний, который полезен для зубов и кожи, написала «Парламентская газета».

Гречка — это вкусно, сытно и полезно, отметил диетолог.

Перед приготовлением крупу нужно обязательно промыть в воде.