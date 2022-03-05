Гречка является полезной крупой, однако не стоит злоупотреблять ей. В противном случае может возникнуть повышение сахара в крови. Таким мнением поделилась врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина. Об этом сообщило URA.ru.

«Все злаковые культуры, в том числе гречка, это, как правило, сложные углеводы, и они повышают уровень сахара в крови. Поэтому люди, у которых есть нарушение углеводного обмена, должны задумываться о величине порций. В готовом виде в течение дня лучше съедать не более 300 граммов этих продуктов», — объяснила медик.

При этом член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила о том, что полностью исключать этот продукт из рациона не стоит. Организм человека нуждается в сложных углеводах. Эти вещества дают человеку запас энергии, передало РИА ФАН.

Ранее диетолог Дюваль посоветовала не злоупотреблять лимонами, чтобы избежать проблем с зубами. В лимонах содержатся вещества, которые негативно сказываются на состоянии эмали.