Здоровье 03 января 2023, 18:04 Гражданские больницы подключат к оказанию помощи раненным в спецоперации Президент Путин поручил подключить гражданские больницы к лечению раненных в СВО РИА «Новости»

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Министерство здравоохранения совместно с Минобороны обсудит возможность подключения гражданских больниц к оказанию помощи раненным в специальной операции на Украине. Об этом распорядился президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

«Минздраву России и Министерству обороны РФ представить свои предложения о возможности использования подведомственных Минздраву медицинских учреждений для реабилитации и оказания стационарной помощи лицам, участвовавшим в спецоперации», — отметил глава государства.

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Путин также поручил министру обороны России Сергею Шойгу доложить об обеспечении участников специальной операции необходимой техникой, обмундированием, экипировкой и оружием.

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Глава государства 3 января подписал указ о социальных гарантиях для военнослужащих, принимающих участие в СВО. В случае гибели военного его семья получит выплату в размере пяти миллионов рублей. Ее не будут учитывать при оказании прочих мер соцпомощи, предусмотренных законодательством, писал RT.