Гражданам Армении с хроническими заболеваниями разрешили не носить маски
В Армении гражданам с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей разрешили не носить медицинские маски. Об этом сообщила «Газета.ru».
Для людей, которые страдают астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой и бронхитом при наличии тяжелой дыхательной недостаточности, ношение масок не является обязательным в Армении. Так как у них может появиться одышка.
Таким людям обязательно нужно иметь при себе документ, подтверждающий, что у них есть данные заболевания.