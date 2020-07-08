Гражданам Армении с хроническими заболеваниями разрешили не носить маски

Для людей, которые страдают астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой и бронхитом при наличии тяжелой дыхательной недостаточности, ношение масок не является обязательным в Армении. Так как у них может появиться одышка.

Таким людям обязательно нужно иметь при себе документ, подтверждающий, что у них есть данные заболевания.