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    08 июля 2020, 15:26

    Гражданам Армении с хроническими заболеваниями разрешили не носить маски

    Анастасия Кременчугская

    В Армении гражданам с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей разрешили не носить медицинские маски. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Для людей, которые страдают астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой и бронхитом при наличии тяжелой дыхательной недостаточности, ношение масок не является обязательным в Армении. Так как у них может появиться одышка.

    Таким людям обязательно нужно иметь при себе документ, подтверждающий, что у них есть данные заболевания.