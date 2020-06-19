Гостиницы на Алтае будут закрыты до 2 июля

Он внес соответствующие изменения в распоряжение правительства региона о введении режима повышенной готовности.

Ранее работа коллективных средств размещения была остановлена до 22 июня, с 11 июня туркомплексам с медицинской лицензией и объектам общепита на открытом воздухе позволили работать.