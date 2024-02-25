Здоровье 25 февраля 2024, 18:21 Гости выставки-форума «Россия» проверили состояние здоровья у врачей из ЛНР Freepik

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Посетители выставки-форума «Россия» на ВДНХ собрались в очередь, чтобы проверить состояние здоровье у врачей из Луганской Народной Республики. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

Организаторы выставки-форума пригласили на мероприятие в Москву медицинских специалистов из разных уголков России, в том числе и из ЛНР. Луганские врачи провели медосмотр всех желающих и даже провели ультразвуковые исследования сонных артерий.

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Выставку посетил заместитель министра здравоохранения ЛНР Алексей Рукавишников, который подробно рассказал о скрининге атеросклеротического поражения сосудов шеи.

Ранее на вставке-форуме «Россия» прошел концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Перед посетителями мероприятия на ВДНХ исполнили песни певец Shaman и народный артист Олег Газманов.