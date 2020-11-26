Госпитализированных с СОVID-19 в Москве больше, чем выписанных

Москва пока справляется с пандемией коронавируса, но с каждым днем ситуация становится все более напряженной, заявил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что на сегодняшний день число госпитализированных пациентов с коронавирусом больше, чем количество выписанных.

Врачи надеялись, что осенью СОVID-19 будет протекать у больных не так тяжело, но это не так, рассказал глава столицы в эфире «России 24».

«Тот, кто занимается самолечением, рискует попасть не то что в больницу — а сразу в реанимацию», — подчеркнул он и призвал не запасаться лекарствами без назначения врача.

Собянин напомнил, что препараты против коронавируса все равно выдаются только по назначению доктора — абсолютно бесплатно. В Москве их достаточно, хватит всем пациентам. Что касается дефицита в регионах, он заверил, что в ближайшие недели, вопрос будет урегулирован.

«Планов закрывать Москву нет. Закрывать общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь тоже пока не собираемся», — рассказал он.

Также мэр назвал «баснями» истории о том, что коронавирус стал более безопасным и менее коварным.