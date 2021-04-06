Госдума привлекла внимание к проблеме дефицита лекарств для легких в аптеках

Дума подняла вопрос о недостатке препаратов для легких в регионах. Прецедентом стало то, что в ряде городов России заметили нехватку лекарств от астмы и бронхита, сообщила «Парламентская газета».

«Во многих аптеках Краснодара, Барнаула, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Хабаровска нет таблеток аминофиллина, которые прописывают при болезнях легких», - заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, аптеки не закупают препарат, потому что он дешево стоит. При этом они должны иметь его на полках. Чтобы повлиять на данную ситуацию, депутат обратилась к руководителю Росздравнадзора Алле Самойловой.