Госдума предложила не включать личные лекарства пациента в тариф на лечение

В Госдуме разработали законопроект, призванный помочь людям с тяжелыми заболеваниями получать необходимую помощь в стационарах и, одновременно, облегчить жизнь врачам, которые эту помощь оказывают. О сути возможного нововведения «Парламентской газете» рассказал автор проекта, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов.

В 2021 году Минздрав позволил больницам использовать при лечении лекарства, которые пациенты купили самостоятельно, получили по федеральным программам лекарственного обеспечения или с помощью благотворительных фондов.

Ранее можно было использовать только лекарства. закупленными собственными аптеками. За нарушение правил грозили штрафные санкции. Изменения позволили устранить пробелы нормативной базы, однако эксперты считают, что не все проблемы решены, и законодательное регулирование еще требуется.

Айрат Фаррахов рассказал, что в некоторых ситуациях, когда пациент приходит со своими лекарствами, которые следует вводить в условиях стационара, возникают проблемы. Тариф на оказание медицинской помощи, предусмотренный законом об обязательном медицинском страховании, включает затраты на приобретение лекарств для пациента. Таким образом, стоимость личных лекарств пациента медучреждение либо включает в тариф, либо выставляет счет за фактически оказанную помощь.

В результате либо происходит необоснованное завышение расходов ОМС, либо больницы несут большие убытки. Новый законопроект позволяет дифференцированно устанавливать тарифы на оплату лечения в ситуациях, когда больницы оказывают помощь пациентам, не затрачивая при этом средства на приобретение для них лекарств. Законопроект предусматривает, что в этих случаях медучреждения не должны включать стоимость препаратов в тариф

Фаррахов подчеркнул, что в основном такая модель лечения происходит у людей с тяжелыми хроническими патологиями, онкологией и орфанными заболеваниями.

В настоящее время законопроект проходит необходимые согласования.