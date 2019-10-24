Госдума отказалась приравнять вейпы к сигаретам

Профильный комитет Госдумы отказался приравнять вейпы к обычным сигаретам. Ранее с таким предложением выступил единоросс Сергей Боярский в нашумевшем законопроекте о возврате в аэропорты курилок.

Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку Боярского. Согласно инициативе парламентария, вейпы и электронные сигареты следует приравнять к табаку. Эксперты между тем решили, что такая поправка изменит дух законопроекта, и предложили найти другие юридические основания, чтобы сравнять обычные сигареты и электронные, сообщило РИА «Новости».

Законопроект о курении в аэропортах, в специально отведенных местах, был внесен в Госдуму еще в конце 2017 года. Автор инициативы тогда получил от профильного думского комитета по охране здоровья рекомендации внести некоторые уточнения, причем в комитете советовали внести правки еще до первого чтения. После того как законопроект приобрел более совершенную форму, его отправили на рассмотрение.

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Против проекта Боярского выступил Минздрав. В ведомстве уверены, что возвращение курилок в аэропорты нецелесообразно. Несмотря на протесты медицинских чиновников, Госдума в июле 2019 года приняла законопроект в первом чтении.

«Мы внесли поправки к моему законопроекту. Они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом», — написал Боярский 23 октября в Instagram.

Теперь парламентарии должны будут рассмотреть законопроект во втором чтении. Чтобы документ стал работающим законом, его еще раз рассмотрят в Госдуме и после одобрения нижней палаты парламента отправят для утверждения в Совет Федерации. После этого документ подпишет президент России.